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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasını açıkladı - Son Dakika
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasını açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının yapılacağını duyurdu. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek ve atamalar EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu atamalarla birlikte son 21 yılda kamuda engelli memur sayısı 12 kat artmış olacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasını açıkladı
10.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:21
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yapılması planlanan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile engelli kamu personeli atama takviminde, tercih aşamasının başladığı belirtildi. Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabileceği belirtildi. Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilerek, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi. Ayrıca son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engellinin atamasının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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