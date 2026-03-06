Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar programı düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar programı düzenleyecek

06.03.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ana temasıyla yarın İstanbul'da iftar programı düzenleyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ana temasıyla yarın İstanbul'da iftar programı düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda güçlenmesinin önemine dikkati çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, yarın İstanbul'da 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek programın ana teması "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" olarak belirlendi.

Programda, 8 Mart 2024'te kamuoyuna duyurulan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 8 Mart 2025'te yürürlüğe giren 2025/4 sayılı "Kadının Güçlenmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kurulan koordinasyon kurullarının çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkan "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri"ni içeren niyet beyanı duyurulacak.

Ayrıca programda, küresel rekabetin yeniden şekillendiği günümüzde kadının potansiyelinin stratejik bir güce dönüştürülmesinin önemine vurgu yapılacak.

Kadınların, ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasının, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığına dikkat çekilecek.

"Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" vizyonuyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinde kadın odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir iş ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor."

İftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Etkinlikler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, 8 Mart, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar programı düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Milyonlarca hayranı Messi’nin Trump’a yaptığı hareketle şok oldu
Tepki yağıyor! Milyonlarca hayranı Messi'nin Trump'a yaptığı hareketle şok oldu
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 11:15:35. #7.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar programı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.