Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar programı düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ana temasıyla yarın İstanbul'da iftar programı düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda güçlenmesinin önemine dikkati çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, yarın İstanbul'da 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek programın ana teması "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" olarak belirlendi.

Programda, 8 Mart 2024'te kamuoyuna duyurulan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 8 Mart 2025'te yürürlüğe giren 2025/4 sayılı "Kadının Güçlenmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kurulan koordinasyon kurullarının çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkan "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri"ni içeren niyet beyanı duyurulacak.

Ayrıca programda, küresel rekabetin yeniden şekillendiği günümüzde kadının potansiyelinin stratejik bir güce dönüştürülmesinin önemine vurgu yapılacak.

Kadınların, ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasının, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığına dikkat çekilecek.

"Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" vizyonuyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinde kadın odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir iş ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor."

İftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.