Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internetten bebek satışı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "gayrimeşru ilişki sonrası internetten bebek satışı yapıldığı" iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu.
Alınan bilgiye göre, sosyal medyada "bir internet sitesinden bebek satışı yapıldığı" yönünde iddialar ve haberler yer alması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı araştırma başlattı.
Konunun detaylı incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunan Bakanlık, söz konusu internet sitesine erişim engeli kararı alınması için de başvuru yaptı.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheliler Melih Morsünbül, Serkan Çebi ve Servet Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı. İfadelerde, görüntülerin çekildiği tarihlerde yapılan bağış paralarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde kullanılacağı belirtiliyor.
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