Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Kayıp çocuk ihbarı' gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Kayıp çocuk ihbarı' gerçeği yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: \'Kayıp çocuk ihbarı\' gerçeği yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabında yapılan 'Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır' paylaşımının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık, çocukların halihazırda devlet koruması altında olduğunu ve kayıp olmadığını açıkladı. Ayrıca, çocukların güvenliği gerekçesiyle haklarında gizlilik kararı bulunduğunu ve bu tür paylaşımların çocukların can güvenliğini riske attığını vurgulayarak suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

09.02.2024 12:34  Güncelleme: 12:34
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabında "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" yayınının yapılması üzerine, "Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklar halihazırda devlet koruması altındadır ve kayıp değildir" bilgisini verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada gündeme getirilen "kayıp çocuk ihbarı" şeklindeki paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan bugün yapılan açıklama şöyle:

"GÜVENLİK GEREKÇESİ İLE HAKLARINDA GİZLİLİK KARARI BULUNAN ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLİ"

"Aile üyeleri ile ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucunda mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verilmiştir. Bu karar çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak alınmış, onların psikolojik ve fizyolojik sağlıkları öncelenmiştir. İlgili çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin ifşa edilmesi, çocuklarımızın can güvenliğini riske atmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak güvenlik gerekçesi ile haklarında gizlilik kararı bulunan çocuklarımızla ilgili, toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanlış bilgilerle hedef gösteren ve çocuklarımızı araç haline getirerek onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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