Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ramazan Ziyareti Açıklaması

19.03.2026 12:27
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ramazan ayında yürütülen 'Gönül Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 610 bin hanenin ziyaret edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bakanlık, ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını ramazan ayında da 81 ilde sürdürdü. Başta yöneticiler olmak üzere merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları; çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarını ziyaret etti. Şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler ve bakanlık hizmet modellerinden yararlanan aileler de ramazan ayında yalnız bırakılmadı. Ramazan ayının dayanışma ruhu ile vatandaşlarla güçlü bağ kurmak amacıyla sahaya inen bakanlık ekipleri, 'Gönül Seferberliği' kapsamında ülke genelinde yaklaşık 610 bin haneye ulaştı.

'BU BULUŞMALAR DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın kapısını çalarken sadece bir ziyaret gerçekleştirmiyoruz; aynı sofrayı paylaşıyor, aynı duyguda buluşuyoruz. Ziyaretlerde kurulan samimi bağlar bizim için çok kıymetli. Her hanede bir tebessüm görmek, bir gönle dokunmak en büyük motivasyonumuz. Bu buluşmalar, devlet ile millet arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Son 24 yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

