Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli genci darbeden bakıcının cezasını az buldu

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de çalıştığı özel merkezdeki otizmli genci darbeden bakıcının yargılandığı davada verilen cezayı az buldu. Karara itiraz eden Bakanlık, bakıcının tutuklanması için bir üst mahkemeye başvuracak.

İddiaya göre, Mersin'de yatılı özel bir merkezdeki bakıcının "yüzde 94 otizm" raporu bulunan bir genci darbetmesi üzerine gencin ailesi şikayetçi oldu. Savcılık ilk duruşmada "basit yaralama" suçundan hakim karşısına çıkan sanığın tahliyesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık davaya müdahil oldu. Bakıcının "basit yaralama" değil, "eziyet" suçundan yargılanmasını talep eden Bakanlık, şahsın tutuklanmasını da istedi.

BAKANLIK ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAK

Karar duruşmasında mahkeme bakıcıya yaralamadan 8 ay ceza verirken, kişinin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda olmasından dolayı ceza 12 aya çıkarıldı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmazken, "eziyet" suçundan cezalandırılmaya yönelik şartlar oluşmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cezayı yeterli bulmayarak, karara itiraz etti. Bakanlık bir üst mahkemeye başvuracak.