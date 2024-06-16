Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'ne özel video

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü hazırladığı özel videoyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın görüntülerine yer verilen videoda şunlar kaydedildi:

"Bir çocuğun gözlerindeki sevinç, bir annenin yüreğindeki sıcaklık, bir babanın içindeki huzurdur bayram. Bayram sabahlarında kurulan sofralar, paylaşılan duygular ve dualar, bizim en derin bağlarımızdır. Bayramları bayram yapan en kıymetli varlığımız ise ailemizdir.

Bu yıl paylaşmanın ve birliğin sembolü Kurban Bayramı'nı, Babalar Günü'yle birlikte yaşıyoruz. Başta şehit babalarımız olmak üzere Gazze'nin kahraman babaları ve fedakarlık timsali tüm babaların bu özel gününü kutluyorum. Büyüklerin gözlerinden tebessümün, çocukların yüzlerinden ışıltının eksilmediği barış ve huzur dolu bayramlara erişmeyi diliyorum. Kurban Bayramı'nız mübarek, Babalar Günü'nüz kutlu olsun."