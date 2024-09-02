Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Üçüz Bebekleri Olan Aileyi Ziyaret Etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti.

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla Espiye ilçesinde ikamet eden aileyi ziyaret eden Modaoğlu, baba Turgut ve anne Cansever Sarıkaya ile bir süre görüştü.

Modaoğlu, Ali Rıza, Akif ve Asel isimleri verilen bebeklerle ilgilendi, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ailenin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.