Aile Yılı Çalışmaları Değerlendirildi

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(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Aile yılı çalışmalarına ilişkin yaptıkları toplantı hakkında açıklama yaptı. Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Adalet Bakanımız Sn. Yılmaz Tunç ile birlikte aileyi koruma ve güçlendirme faaliyetlerimiz, Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ve özellikle dijital bağımlılığın aile yapısına etkileri üzerine ürettiğimiz kapsamlı politikalarımız hakkında bir bilgilendirme gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını ve Aile Yılı çalışmalarımıza güç katmasını temenni ediyorum."