Aile Yılı Etkinliği İpekyolu'nda Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile Yılı Etkinliği İpekyolu'nda Gerçekleşti

22.07.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen etkinlikte, kadınların ailedeki yeri ve sosyal destekler konuşuldu.

Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı himayesinde Aile Destek Merkezleri (ADEM) tarafından "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hüsrev Paşa Camisi'nde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ADEM koordinatörleri Rabia Zorer, Şuheda Yaşin ve Hümeyra Şevgin tarafından organize edilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra "Kadının ailedeki yeri, değerleri ve toplumdaki rolü" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Hüsrev Paşa ve Horhor Cami ile çevresindeki tarihi mekanların manevi ve kültürel önemi anlatıldı.

Hüsrev Paşa Camisi'nin avlusunda yapılan Ney dinletisinin ardında program, devlet tarafından kadınlara sunulan sosyal destekler ve projeler hakkında sunumla devam etti.

Etkinliğin sonunda İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın katılımıyla söyleşi programı düzenlendi.

ADEM Koordinatörü Şüheda Yaşin, AA muhabirine, Aile Destek Merkezleri olarak kadınların sosyal hayatta daha görünür, daha güçlü ve daha bilinçli bireyler olmaları için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda anlamlı faaliyetlerden birini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yaşin, şunları kaydetti:

"Programımızla, kadınlarımızın manevi dünyalarına hitap eden, ruhlarını besleyici bir ortam oluşturmayı istedik. Kadınlar arasında paylaşım, birliktelik ve destek duygusunu pekiştirerek sosyal bağları güçlendirmeyi amaçladık. Kadınların hem ailede hem de toplumda taşıdıkları sorumlulukları ve değerleri daha iyi kavramalarına katkı sunmayı bu konularda bilinçlenmelerini ve kültürel olarak beslenmelerini hedefledik. Gerçekleştirdiğimiz bu programın amacına ulaştığını ve verimli geçtiğini düşünüyoruz. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İpekyolu, Güncel, Kültür, Kadın, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Yılı Etkinliği İpekyolu'nda Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

09:21
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:56
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama’yı hedef aldı
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama'yı hedef aldı
14:37
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:20:19. #7.13#
SON DAKİKA: Aile Yılı Etkinliği İpekyolu'nda Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.