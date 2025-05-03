Aile Yılı kapsamında evli ve çocuksuz çiftlerin 'aile' olarak değerlendirilmediği iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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Aile Yılı kapsamında evli ve çocuksuz çiftlerin 'aile' olarak değerlendirilmediği iddiaları yalanlandı

Aile Yılı kapsamında evli ve çocuksuz çiftlerin \'aile\' olarak değerlendirilmediği iddiaları yalanlandı

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen projelerde, evli ve çocuksuz çiftlerin 'aile' olarak değerlendirmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

03.05.2025 19:20
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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen projelerde, evli ve çocuksuz çiftlerin 'aile' olarak değerlendirmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirdiği projelere ilişkin; evli ama çocuğu olmayan çiftlerin aile sayılmadığı iddiasıyla manipülatif haberler yapıldığı tespit edilmiştir. 2025 yılı, 13 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmiştir. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı arttıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlenecektir. Uygulanan faaliyetler kapsamında indirimlerden istifade edilebilmesi için çeşitli koşullar belirlenmiştir. Bu belirlenen koşullar çerçevesinde de ailede çocuğun bulunma zorunluluğu yoktur. Örneğin; şehirler arası otobüs seyahatlerinde aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 en fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, bu yolcular için düzenlenecek biletler için azami yüzde 40 oranında indirim uygulanmaktadır. Bir başka örnek olarak tren seyahatlerinde 2025 yılında evlenen çiftler için 'Yeni Evli Tarifesi' ile yeni evli çiftlerin alacağı tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. 'Aile Yılı' kapsamında tren seyahatlerinde anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşulunda ailelere yüzde 15 indirim uygulanmaktadır. Bakanlık ve Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan protokol neticesinde de aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesine, yurt içi uçuşlarında net ücret üzerinden yüzde 15 indirim sağlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın herhangi bir şekilde evli ve çocuksuz çiftleri 'aile' olarak değerlendirmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aile Yılı kapsamında evli ve çocuksuz çiftlerin 'aile' olarak değerlendirilmediği iddiaları yalanlandı - Son Dakika

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