Aile Yılı'na Destek - Son Dakika
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Aile Yılı'na Destek

Fahrettin Altun, Aile Yılı'nın önemini vurguladı ve Bakan Göktaş ile görüştü.

29.01.2025 00:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü toplum, güçlü ailelerle mümkündür" anlayışıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilan edilen "Aile Yılı"na büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu doğrultuda toplumda farkındalığı artırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda

yürütülecek her türlü faaliyete destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Altun, "Bugün değerli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güçlü ailelerle daha da güçlenecek ülkemizin 'Aile Yılı' kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Fahrettin Altun, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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