Aileler Sömestir Tatilinde Uludağ'a Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aileler Sömestir Tatilinde Uludağ'a Akın Etti

Geniş Video İzle

Okul öncesi son gününü değerlendiren aileler, Uludağ'da yoğunluk oluşturdu, uzun kuyruklar oluştu.

02.02.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sömestir tatilinin son günü aileler Uludağ'a akın etti

BURSA - Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Okulların açılmasından önce son günü fırsat bilen aileler Uludağ'a akın etti.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu zirvede pistleri ve telesiyejleri doldurdu. Sömestir tatilinin gününü değerlendirmek isteyen aileler Uludağ'a akın etti. Hafta sonu yoğunluğu ile birlikte telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştu. Zirvede kar kalınlığı 33 santimetrelere ulaşırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 2 derecelerinde seyretti.

Sömestir tatilinin dolu dolu geçtiğini belirten Zeynep Ada, "Somestir tatilim çok güzel geçti. Birçok yeri gezdik. Son gün de Uludağ'a geldik. Uludağ'ı çok beğendim. En sevdiğim dağ burası oldu. Hem kayak yapabiliyorsun, hem kar topu savaşı yapabiliyorsun hem de kardan adam yapabiliyorsun" dedi.

Ailece Uludağ'da güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Mehmet Ali Kara, " Eskişehir'den bugün geldik. Gayet güzel bulduk, eğlenceli ve keyifli geçiyor. Geleli birkaç saat oldu. Çocuklar kayak yapıyor. Bizde karın tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güncel, Turizm, Uludağ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aileler Sömestir Tatilinde Uludağ'a Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: Aileler Sömestir Tatilinde Uludağ'a Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.