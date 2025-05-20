Aileler Yarışıyor Projesi Ödül Töreni - Son Dakika
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Aileler Yarışıyor Projesi Ödül Töreni

Aileler Yarışıyor Projesi Ödül Töreni

İstanbul'da 'Aileler Yarışıyor' kitap okuma yarışmasında dereceye giren ailelere ödüller verildi.

20.05.2025 22:27
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İstanbul Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Aileler Yarışıyor" kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bağcılar'da bir otelde düzenlenen ödül törenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yaklaşık 3 binin üzerinde okul olduğunu ve bütün okulların kendine ait kütüphanelerinin bulunduğunu söyledi.

Gül, İstanbul'daki toplam kitap sayısının 6,5 milyon olduğunu, bu proje başladığında da bu kitap sayısını yüzde yüz artırarak 13 milyona çıkartma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "2 yıl içerisinde 4 milyon yeni kitap temin ettik, yıl sonuna kadar kalan 2,5 milyon kitabı da temin edip toplamda ilave 6,5 milyon kitapla 13 milyon kitaba ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Kütüphanelerin zenginleşmesinin kıymetli olduğunu aktaran Gül, "Kitaba erişim kıymetli ama daha önemlisi öğrencilerin kitabı okuması, öğretmenlerin okuması ve velilerimizin okuması. Bununla ilgili her ilçemizde irili ufaklı kampanyalar yapıldı. Bazen bir okulumuzda haftanın bir gününde sadece kitap okundu, bazen her günün belli saatlerinde okundu." ifadesini kullandı.

Vali Gül, aileyi güçlendirmek adına irili ufaklı her çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisiyle 'Aileler Yarışıyor' kitap okuma projesiyle, 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projemizi daha da zenginleştirdik. Bunun neticesinde de bugün burada finale kalan kişilerle birlikte bir araya gelmek istedik. Hepinizin bildiği gibi bunun kaybedeni yok. Ailelerimizin güçlenmesiyle gelecek sene çok daha kalabalık sayıdaki kişilerle kitap okuma etkinliğimizi sürdürmüş olacağız. Katılan herkes kazanmıştır."

"Her işin başı okumak ve kitapla dost olmak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de sözün çok yükseldiği fakat davranışın azaldığı bir çağa tanıklık ettiklerini belirterek, "Dijital dönüşümün yaşandığı, televizyonun, internetin ve oyun çağının olduğu, çocuklarımızın büyük bir baskı ve düşünmeyi dışlayan bir ortama maruz kaldığı dönemde, evlerimizde konuştuğumuz ve yaptığımız her davranış çocuğun üzerinde olumlu veya olumsuz kalıcı davranış değişikliğine sebebiyet vermektedir." şeklinde konuştu.

Eğitimin kısa tanımının da çocukların davranış değiştirme süreci olduğunu kaydeden Yentür, "Bu bazen olumlu bazen olumsuz olur. Aslında biz bir tohum atıyoruz. Kitap okuma, ömür boyu devam edecek ve çocuklarımıza nesilden nesile aktaracak davranış değiştirme sürecinin ta kendisidir. Her işin başı okumak ve kitapla dost olmak. Kitap insanı gidemeyeceği yerlere götürür." dedi.

Törende, konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül yarışmada dereceye giren ilk üç aileye hediyelerini takdim etti.

"Aileler Yarışıyor" kitap okuma yarışması, veli katılımını artırmak ve proje vizyonunu aile ortamına taşımak amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesindeki resmi okullarda yapılan yarışmaya, 4 bin 440 veli katılırken, her ilçede yapılan sınavlarla ilçe birincileri belirlendi.

Yarışmanın final sınavına ise 38 ilçeden birer, Zeytinburnu'ndan ise 2 aile olmak üzere toplam 40 aile katıldı.

Finalde, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Kartal'dan 3 veli dereceye girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aileler Yarışıyor Projesi Ödül Töreni - Son Dakika

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