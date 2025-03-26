Ailesinin sağlık sorunları onu yıldırmadı, Türkiye derecesi yaptı - Son Dakika
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Ailesinin sağlık sorunları onu yıldırmadı, Türkiye derecesi yaptı

Ailesinin sağlık sorunları onu yıldırmadı, Türkiye derecesi yaptı Yozgat'ta yaşayan İlayda İkbal İcik, Milli Savunma Üniversitesi sınavında derece yaparak Türkiye 25.'si oldu.

26.03.2025 14:32
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Ailesinin sağlık sorunları onu yıldırmadı, Türkiye derecesi yaptı

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan İlayda İkbal İcik, Milli Savunma Üniversitesi sınavında derece yaparak Türkiye 25.'si oldu.

Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencisi İlayda İkbal İcik, ÖSYM tarafından açıklanan Milli Savunma Üniversitesi sınavında yaptığı derecenin, 9.sınıftan beri sistemli çalışmasına bağlı olduğunu ifade etti. Dershane veya özel ders almaya ihtiyaç duymayan İcik, lise hayatı boyunca okulu ile sınav çalışma düzenini bir arada götürdüğünü söyledi. "Okulum bizlere düzenli çalışmayı ve kendini yönetmeyi öğretti. Kendi programımı kendim yaparak öz disiplinli bir şekilde devam ettim. Küçüklüğümden beri hayalim doktor olmak. TYT ve AYT için çalışmalarıma devam ediyorum. Milli Savunma Üniversitesi sınavı benim için deneme sınavı gibiydi. Aldığım sonuç sonrası çok mutlu oldum. Öğretmenlerim ve ailem de çok mutlu oldu" dedi.

"6.sınıftayken anneme meme kanseri teşhisi konulmuştu"

Ailesinin yaşadığı sağlık sorunlarına değinen İcik, "6.sınıfın yaz tatilinde anneme meme kanseri teşhisi konuldu. Annemle babam etkilenmememiz için bu süreci yönetirken ellerinden geleni yaptılar. Biz de ağabeyimle birlikte onları mutlu etmek için daha çok çalıştık. Çünkü bunun onları da bizleri de mutlu edeceğini biliyorduk. 10.sınıfın başlarında da babama kalp ameliyatı geçirmesi gerektiğine dair bir teşhis konuldu. İkinci dönemde babam ameliyat oldu. Bir dönem amcamlarda kaldık. Bu süreci yaşarken öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Onları mutlu etmek için derslerime daha fazla yoğunlaştım. Bazı durumlar geçici ama elde ettiğiniz başarı, çalıştığınız zaman size kalıcı değerler sağlıyor" diyerek yaşadığı zorlu sürece değindi.

"Her gecenin sonunda bir aydınlık vardır"

Kendisi gibi zor süreçlerden geçen yaşıtları için ise "Hayat bu. Başımıza her şey gelebilir. Bir günümüz diğerini tutmuyor. İnişler çıkışlar olabilir. Her gecenin sonunda bir aydınlık vardır. Üzülecek şeyler oluyor. Ama üzüldükten sonra kendini derslerine vermen gerekiyor. Derslerden elde ettiğin başarı hem seni mutlu ediyor hem de ailene motivasyon kaynağı oluyor. Umutlu olmak lazım" sözleriyle öneride bulundu.

İlayda İkbal İcik'in hem babası hem de öğretmeni olan Murat İcik, kızının ilkokuldan beri daima planlı hareket ettiğini söyledi. "İlayda ortaokuldayken annesinin hastalığı oldu. O süreci güzel atlattı. Kızım lisedeyken benim çok büyük bir kalp ameliyatı geçirmem gerekti. 1 yıl okula gidemedim. O süreçte okuldaki arkadaşlarım benim yokluğumu hissettirmeden manevi desteklerini sundular. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Anne Nilgün Neşe İcik "Kızım anaokulundan beri hep disiplinli olarak çalıştı. Verilen görevleri en iyi şekilde yapmak için üstün bir gayret sarf ederdi. Kızımla gurur duyuyorum. Destek veren öğretmenlerine teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Ağabey Engin Güray İcik ise "Kardeşimin başarısı bizi çok gururlandırdı. Annemin babamın zor sürecinde onları mutlu ettiği için teşekkür ederim. Ev işlerinde ve başka işlerde annemle babama yardımcı olduk. Onları yormadık, elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesinin sağlık sorunları onu yıldırmadı, Türkiye derecesi yaptı - Son Dakika

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