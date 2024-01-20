AIPAC, İsrail yardım paketinin geçmesine öncülük eden Kongre Başkanına bağış yaptı

ABD'de en etkili İsrail lobisi olarak bilinen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinden (AIPAC), Tel Aviv'e 14 milyar dolarlık askeri yardım paketinin Kongre'nin alt kanadından geçmesine öncülük eden Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'a yaklaşık 95 bin dolar bağışta bulunulduğu belirtildi.

ABD'den yayın yapan bağımsız bir haber kuruluşu The Intercept'in Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, AIPAC, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'a kasım ayında yaklaşık 95 bin dolar bağışta bulundu.

Söz konusu bağış, İsrail'e 14 milyar dolarlık askeri yardım paketinin 3 Kasım'da Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından 5 Kasım'dan itibaren ay sonuna kadar Johnson'un hesabına yatırıldı.

AIPAC, bu sürede Johnson'a en büyüğü 5 bin dolar olmak üzere 71 parça bağış göndererek yaklaşık 95 bin dolar vermiş oldu.

İlk kurulduğu 1950'lerde ABD'de sadece küçük bir lobi grubu olarak faaliyet gösteren AIPAC, bugün Kongreye her yıl milyonlarca dolar bağışta bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisine Cumhuriyetçiler tarafından, 31 Ekim'de İsrail için 14 milyar dolarlık yardım paketini içeren yasa tasarısı sunulmuştu. Gazze'ye insani yardım önerisinde bulunmayan tasarı, 3 Kasım'da Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'un çabalarıyla onaylanmıştı.

ABD'deki en etkili İsrail lobisi olarak bilinen AIPAC'ın hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere bağışta bulunarak Kongre üzerinde önemli nüfuza sahip olduğu biliniyor.