BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- "Fikri mülkiyet haklarının dengeli korunması ve yenilikçi gelişimi" temalı 2024 Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI) Dünya Kongresi Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde başladı.
Etkinlik, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi ve AIPPI tarafından ortaklaşa düzenleniyor.
Son Dakika › Güncel › AIPPI Dünya Kongresi Hangzhou'da Başladı - Son Dakika
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