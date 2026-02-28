Air Algerie Seferlerini İptal Etti

Cezayir Hava Yolları (Air Algerie), ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sebebiyle Amman, Dubai ve Doha'ya cumartesi günü düzenleyeceği seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Air Algerie'den yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler sebebiyle Amman, Dubai ve Doha'ya uçuşların iptal edilmesi kararı alındığı" ifade edildi.

Yolcuların ve uçuş ekibinin hayat güvencelerinin dikkate alınarak uçuş iptallerinin yapıldığı ve uçuşlara dair tüm gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

ABD ile İsrail'in bugün İran'a saldırılara başlamasıyla birçok ülkeden hava yolları şirketleri bölgenin çeşitli merkezlerine seferleri askıya aldıklarını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ile insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.