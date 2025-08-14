Air Canada'da Grev Öncesi Uçuş İptalleri

Air Canada şirketi, Kanada Kamu Çalışanları Sendikası'nın (CUPE) dün açıkladığı 72 saatlik grev bildirisi sonrasında uçuşların askıya alınmasının planlandığını açıkladı.

CBC News'un haberine göre, 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden CUPE, olası grev öncesinde uçuşlara ara vermeyi planlıyor.

Havayolu şirketi, perşembe günü uçuşları askıya almayı planladığını ve cuma günü daha fazla uçuşun iptal edileceğini, bir anlaşma sağlanamazsa cumartesi günü operasyonların tamamen askıya alınabileceğini açıkladı.

Regina Uluslararası Havalimanı Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) James Bogusz, konuya ilişkin, "Air Canada Mainline veya Air Canada Rouge tarafından yapılan tüm uçuşlarda önemli iptaller yaşanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.