Air Canada Grevi İçin Zorunlu Tahkim

17.08.2025 22:02
Kanada hükümeti, Air Canada çalışanlarının grevi için tahkim talimatı verdi; operasyonlar yeniden başlıyor.

Kanada hükümeti, Air Canada hava yolu şirketi çalışanlarının greve başlaması sonrası anlaşmazlığı çözmek için zorunlu tahkim talimatı verdi.

CBC News'e göre, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, basın açıklamasında Air Canada çalışanlarının greviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hajdu, Air Canada ile 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) arasındaki anlaşmazlık için tahkim talimatı verdiğini açıkladı.

Tarafların aylardır müzakere masasında bulunduğunu ancak anlaşma sağlayamadığını belirten Hajdu, tahkime gitmenin en doğru karar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda hava yolu şirketi ile sendika arasındaki anlaşmazlık artık müzakere ya da grevle değil hakem kurulunun vereceği kararla çözülecek. Karar "bağlayıcı" olduğundan, iki taraf da uymak zorunda kalacak.

Hükümetin tahkim kararının ardından Air Canada, uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk seferlerin bu akşam gerçekleştirileceği, operasyonların tamamen normale dönmesinin ise birkaç gün süreceği bildirilse de CUPE'den daha sonra yapılan açıklamada, Air Canada çalışanlarının grevi sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Yüzde 70'i kadın olan ve yüzde 100'ü her işe geldiklerinde işverenleri tarafından saatlerce ücretsiz çalışmaya zorlanan 10 bin uçuş görevlisinin tüzük haklarını ihlal eden ve anayasaya açıkça aykırı bu karara karşı çıkacağız." ifadesi kullanıldı.

Air Canada şirketi çalışanları, greve gideceklerini duyurmuştu. Günde yaklaşık 700 uçuş yapan Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması durumunda günlük yaklaşık 130 bin kişinin etkileneceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
