Üye Girişi
Son Dakika Logo

Air France Uçuşları 3 Mayıs'a Kadar Askıya Alındı

09.04.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Air France, Orta Doğu'daki güvenlik nedeniyle bazı uçuşları 3 Mayıs'a kadar durdurdu.

Fransız hava yolu şirketi Air France, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bölgedeki bazı şehirlere yönelik uçuşların askıya alınmasıyla ilgili kararın 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ulusal basının Air France'tan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde, "güvenlik durumu ve hava sahalarının ticari uçuşlara kapalı olması sebebiyle" Orta Doğu'daki bazı şehirlere bir süre daha sefer düzenlenemeyeceği bildirildi.

Açıklamada Tel Aviv, Beyrut, Dubai ve Riyad için çift yönlü uçuşların askıya alınmasıyla ilgili kararın 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Air France dahil çok sayıda hava yolu şirketi, bölgeye uçuşlarını şubat ayından itibaren askıya almıştı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Havacılık, Orta Doğu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:04:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.