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Airbnb'e Avustralya'da 15 milyon dolar para cezası - Son Dakika
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Airbnb'e Avustralya'da 15 milyon dolar para cezası

Avustralya'da Federal Mahkeme, Airbnb'yi yanıltıcı beyanlar nedeniyle 15 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Airbnb, konaklama ücretlerini ABD doları yerine Avustralya dolarıyla göstererek müşterileri yanılttığını itiraf etti.

Airbnb\'e Avustralya\'da 15 milyon dolar para cezası
20.12.2023 - 11:25,  Güncelleme: 11:39
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Avustralya'da Federal Mahkeme, ülkede konaklayan müşterileri yerel para birimi yerine ABD dolarıyla ücretlendirerek yanılttığı gerekçesiyle ABD merkezli konaklama platformu Airbnb'e 15 milyon Avustralya doları para cezası verdi.

Yargıç Brendan McElwaine, platformun, Avustralya tüketici yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

McElwaine, Airbnb'nin 30 gün içinde 15 milyon Avustralya doları para cezasına ek olarak 400 bin Avustralya doları tutarında kovuşturma masrafı ödemesine hükmetti.

Yanıltıcı beyanı itiraf etti

Airbnb, Ocak 2018 ile Ağustos 2021 arasında Avustralya'da konaklamalar için gösterilen fiyatların ABD dolarından daha düşük değerde olan Avustralya doları cinsinden olduğuna dair yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu itiraf etti.

Bu durumdan yaklaşık 63 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Airbnb, daha önce mahkemeye, etkilenen müşterilere 15 milyon Avustralya doları tazminat ödeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.

Platformu 31 Ağustos 2021'de değiştiren Airbnb, fiyatların ABD doları cinsinden "USD" kısaltması kullanılarak açıkça gösterilmesini sağlamıştı.

Airbnb, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından dava edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Airbnb'e Avustralya'da 15 milyon dolar para cezası - Son Dakika
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