Airbus'tan Çin için uçak talebi tahmini - Son Dakika
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Airbus'tan Çin için uçak talebi tahmini

Airbus, Çin'in 20 yılda 9.500 yeni uçağa ihtiyaç duyacağını öngördü ve çevre dostu yenilikleri vurguladı.

13.11.2024 17:59
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GUANGZHOU, 13 Kasım (Xinhua) -- Airbus, hava yolcu ve kargo talebindeki güçlü büyümenin etkisiyle Çin'in yirmi yıl içinde 9.500'den fazla yeni yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyacağı tahmininde bulundu.

Uçak üreticisinin en son küresel pazar görünümü raporuna göre Çin'in filosunda 9.330 yolcu ve 190 kargo uçağı bulunması gerekiyor. Bu rakamlar, aynı dönemdeki toplam küresel talebin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturacak.

Airbus ayrıca 2023'te 0,5 olan Çin'de kişi başına düşen uçuş sayısının 2043'te 1,7'ye yükselmesiyle bu sayıda önemli bir artış yaşanacağını öngördü.

Çin, Ekim 2024 itibarıyla Çin anakarasındaki havayollarında hizmet veren 2.233 Airbus uçağı ile tek başına Airbus'ın en büyük tek ülke pazarı haline geldi.

Şirket, eski uçakların daha yeni, yakıt tasarrufu daha yüksek ve çevre dostu modellerle değiştirilmesinin küresel havacılıkta önemli bir trende dönüştüğünü vurguladı. Bu güncellemeler yalnızca işletme maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörün sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde devam eden ve Airshow China olarak bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Airbus Mühendislik Teknoloji Merkezi ve Jiatai Uçak Ekipmanları Şirketi gibi şirket ve kurumlar, doğal hindistan cevizi lifinden yapılmış uçak koltuklarını ortaklaşa geliştirme konusunda anlaştı.

Hafif, nefes alabilir ve elastik olmasıyla bilinen söz konusu malzeme, hem çevreye hem de yolcu konforuna yönelik faydalarıyla öne çıkıyor. Airbus, bu uygulamanın uçak iç mekanlarının çevresel etkisini azaltmaya, geri dönüşümü teşvik etmeye ve sivil havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini ilerletmeye yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airbus'tan Çin için uçak talebi tahmini - Son Dakika

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