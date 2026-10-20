AJet, 2027'de Muğla'dan Almanya'nın 5 kentine haftada 16 karşılıklı sefer yapacak - Son Dakika
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AJet, 2027'de Muğla'dan Almanya'nın 5 kentine haftada 16 karşılıklı sefer yapacak

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AJet, 2027 yaz tarifesinde Muğla'nın Dalaman ve Bodrum ilçelerinden Almanya'nın 5 kentine direkt uçuş düzenleyecek. Dalaman'dan seferler nisanda, Milas-Bodrum'dan temmuzda başlayacak; iki havalimanından haftada toplam 16 karşılıklı sefer yapılacak.

AJet, 2027 yaz sezonunda Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinden Almanya'nın 5 kentine direkt uçuşlar düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre AJet, 2027 yaz tarifesi kapsamında Dalaman Havalimanı'ndan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih'e haftada ikişer gün karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a haftada ikişer gün direkt uçuş yapılacak.

Dalaman'dan Almanya'ya uçuşlar Nisan 2027'de, Bodrum'dan ise Temmuz 2027'de başlayacak. AJet, iki havalimanından haftada toplam 16 karşılıklı sefer yapacak.

Yeni hatlarla Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Göcek gibi turizm merkezlerine ulaşımın kolaylaştırılması ve Türkiye ile Almanya arasındaki turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
HavacılıkDalamanAlmanyaTurizmGüncelBodrumMilasMuğlaSon Dakika

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