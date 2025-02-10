AJet, Mostar Seferlerine Başlıyor

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YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Bosna Hersek'te Saraybosna ve Tuzla'dan sonra 4 Haziran'da Mostar'a sefer başlayacağını açıkladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Mostar Uluslararası Havalimanı arasındaki uçuşlar çarşamba günleri karşılıklı olarak yapılacak.

Havayolu şirketi, İstanbul–Mostar biletleri 49 dolardan/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Bosna Hersek'in en önemli turistik merkezlerinden biri olan Mostar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yapıları, Osmanlı döneminden kalma mimarisi ve ünlü Mostar Köprüsü ile seyahat tutkunlarının uğrak noktalarının başında geliyor.