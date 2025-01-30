AJet, St. Petersburg'a Uçuş Başlatıyor

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YURT dışı uçuş ağını genişleten AJet, Rusya'da Moskova'nın ardından St. Petersburg uçuşlarına başlayacak. İlk uçuş 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Rusya'da Moskova uçuşlarına başlayan AJet, ülkede bir diğer noktayı da uçuş ağına ekledi. Havayolu şirketi Rusya'nın kültür başkenti olarak anılan St. Petersburg sefer başlatma kararı aldı. 15 Mart tarihinde başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri, haftanın her günü yapılacak. Yolcular, 99 dolardan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.