AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, kentteki spor yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, kentteki spor yatırımlarını değerlendirdi

27.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, kentte Gençlik ve Spor Bakanlığının toplam 4 milyar 260 milyon lirayı aşan spor yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, kentte Gençlik ve Spor Bakanlığının toplam 4 milyar 260 milyon lirayı aşan spor yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yapımı tamamlanan, devam eden ve ihale aşamasında bulunan toplam 14 projenin gençlik ve spor altyapısını güçlendirdiğini ifade etti.

Yatırımların planlı ve disiplinli bir kamu yönetimi anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Dağlı, "Gençliğe yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, güçlü şehirler ve donanımlı bir gençlik hedefiyle çalışıyoruz. 4 milyar 260 milyon lirayı aşkın dev yatırım hamlesi, Adana'mızın yarınlarına duyduğumuz inancın en somut göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yatırım kapsamında Adana Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Sarıçam Gençlik Merkezi ve Pozantı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanırken, Sarıçam ilçesindeki öğrenci yurtları, diğer ilçelerdeki sentetik saha dönüşümleri ve yeni spor alanlarının yapımının sürdüğü, gençlik merkezleri ile spor salonlarına ilişkin projelerin ise ihale aşamasında olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tamer Dağlı, AK Parti, Politika, Gençlik, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, kentteki spor yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:39:42. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, kentteki spor yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.