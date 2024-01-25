AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, gazetecilerle bir araya geldi

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AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikle gazetecilerle bir araya gelen Polat, burada projelerinden bahsetti.
Polat, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentin yaralarının sarılması için çok çalışacaklarını ifade etti.
Etkinliğe, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu katıldı.
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