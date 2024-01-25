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AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir otelde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Polat, burada yapacağı çalışmalar hakkında bilgi vererek, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentin yaralarının sarılması için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti. Etkinliğe AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu da katıldı.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, gazetecilerle bir araya geldi
25.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:34
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AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikle gazetecilerle bir araya gelen Polat, burada projelerinden bahsetti.

Polat, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentin yaralarının sarılması için çok çalışacaklarını ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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