AK Parti Afyonkarahisar\'da Kurban Bayramı Coşkusu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililer bayramlaştı.

Taşhan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, bayramın ana temasının kardeşlik olduğunu vurguladı.???????

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.