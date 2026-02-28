AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin\'den 28 Şubat açıklaması
28.02.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat süreciyle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Şahin, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

28 Şubat'ın siyasetin yanı sıra topluma yönelik indirilmiş ağır bir darbe olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. 28 Şubat sürecinde millet iradesine karşı tanklar yürütülmüştür. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere mütedeyyin kesimlere yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle kamu kurumlarına alınmamaya çalışılmıştır."

Şahin, AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını vurguladı.

Toplumsal barışa zarar veren anlayışlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerine dikkati çeken Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kalaycı, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, AK Parti Afyonkarahisar İnsan Hakları Başkanı Mahmut Ekici ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Turgay Şahin, 28 Şubat, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

12:55
Diz boyu kar yağdı Sizce burada maç oynanır mı
Diz boyu kar yağdı! Sizce burada maç oynanır mı?
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:44:40. #.0.5#
SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.