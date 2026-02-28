AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin\'den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Şahin, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

28 Şubat'ın siyasetin yanı sıra topluma yönelik indirilmiş ağır bir darbe olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. 28 Şubat sürecinde millet iradesine karşı tanklar yürütülmüştür. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere mütedeyyin kesimlere yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle kamu kurumlarına alınmamaya çalışılmıştır."

Şahin, AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını vurguladı.

Toplumsal barışa zarar veren anlayışlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerine dikkati çeken Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kalaycı, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, AK Parti Afyonkarahisar İnsan Hakları Başkanı Mahmut Ekici ve partililer katıldı.