AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Ertürk, Zafer Meydanı'nda düzenlenen programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.
AK Partinin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktaran Ertürk, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz."
Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Aday adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkanı Hüseyin Menteş, partililer ve kadınlar katıldı.
Kadınlara çiçek verilmesi sonra program sona erdi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin harcamalarını internet sayfasında şeffaf bir şekilde paylaştığını ve vatandaşların parasını kuruşu kuruşuna harcadığını belirtti. Yavaş, ayrıca belediyenin canlı yayımladığı ihaleler ve projelerin maliyeti hakkında bilgi verdi.
Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tunceli'de Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı düzenlendi. Kars'ta kamu kurumları stant açarak kadınlara karanfil dağıttı. Ağrı'da ise İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı. +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, belediye işbirliğinde düzenlenen programın başarılı olduğunu belirtti ve çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile kullandıklarını söyledi.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi. Ayrıca SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının her siyasi partiye açık olacağı sözlerine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Köksal'ın iddiasının doğru olmadığını belirtti.
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