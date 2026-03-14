AK Parti Akseki'de İftar Programı
AK Parti Akseki'de İftar Programı

14.03.2026 13:04
AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi, birlik vurgusu yapıldı.

AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında teşkilat üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, ilçe koordinatörleri Özgür Özbek ve Enes Çimen, siyasi parti temsilcileri, mahalle başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Çetin, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, "Bu sofralarda vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizim için çok önemli ve büyük bir mutluluk." dedi.

AK Parti teşkilatlarının her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini dile getiren Çetin, milletle omuz omuza olmayı, aynı sofrayı paylaşmayı ve gönül köprüleri kurmayı sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu da ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, iftar programına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

