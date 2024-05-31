AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Uzun, İsrail'in Filistinlilere karşı zulmünün arttığını vurgulayarak, dünyanın ve İslam ülkelerinin sessiz kalmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini belirtti. Uzun, uluslararası toplumun tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

31.05.2024 11:43
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AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Uzun, yazılı açıklamasında, dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde İsrail'in her geçen gün Filistinlilere karşı zulmün şiddetini artırdığını vurguladı.

Yeryüzünde hiçbir dinin vahşeti meşrulaştırmayacağını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Dünya bir hastanın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor. Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ne yazık ki küresel kapitalist sistem içinde Yahudi, siyonist sermayesi ve lobileri, dünyayı esir almış durumdadır. Uluslararası toplumun prangalarından kurtulup tepki göstermesi için daha nasıl bir zulüm yaşanmalıdır? Filistin toprakları tüm dünyanın gözü önünde gasbedilmekte, Filistin halkı yok edilmektedir. Yaşanan zulme sessiz kalınması ise siyonist İsrail'i daha da cesaretlendirmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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