AK Parti Ankara\'da bayramlaşma programı düzenledi

28.05.2026 17:13
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, İl Başkanı Hakan Han Özcan da tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

AK Parti İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Partinin Ankara İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Orhan Yegin, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından, bayramlaşma töreni düzenlendi.

"Bayramlar, birlik ve beraberliğin en önemli zeminidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aziz Türk milletinin, Ankaralıların bayramını yürekten kutladığını belirtti.

"Bayramlar, birlik ve beraberliğin en önemli zeminidir ve bizi bir arada tutan, birlikte yaşama irademizi pekiştiren çok önemli bir platformumuzdur. Kurban Bayramı'nın da teslimiyet ve fedakarlık gibi çok ayırt edici bir yönü var. Türk milleti olarak fedakarlığın, vatan için canını hiçe saymanın, mücadele ruhunun dünya üzerinde en iyi yaşatıldığı milletiz." diyen Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye'nin, etrafındaki ateş çemberine karşı güvenli bir liman olma sürecinin inşa edildiğini söyledi.

Bu birlik ve beraberliğin, vatan için ortaya koyulan mücadele duygusuyla çok daha farklı bir anlam kazandığını kaydeden Zorlu, şunları ifade etti:

"Umut ediyoruz ki, önümüzdeki süreçte iç cephemizi güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırarak ve herhangi bir köken, mezhep ayrımı gözetmeksizin Türk milletinin her bir mensubunu kucaklayarak bu güzel süreci taçlandıracağız. Türkiye'mizi lider ülke yapma konusunda bu kararlı irademizi hep birlikte ortaya koyacağımıza inanıyorum."

"Tüm İslam aleminin, tüm milletimizin bayramını tebrik ediyoruz"

AK Parti İl Başkanı Özcan da, Ankara İl Başkanlığının geleneksel bayramlaşma programını yaptıklarını ve bu kapsamda 25 ilçedeki tüm teşkilatlar, belediyeler, meclis üyeleri, gençlik kurulları, kadın kurulları, milletvekilleri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Hac görevini yerine getiren vatandaşların yurda dönmelerini beklediklerini ve yapılan tüm duaların kabul olması dileğinde bulunduklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Çocukların ölmediği, annelerin, babaların ağlamadığı ve çaresiz kalmadığı bayramları hep beraber yaparız. Bayramdan önce de yine vatandaşlarımızla beraber olduk. Şu an sahada zaten AK Parti teşkilatlarımız, Cumhur İttifakı teşkilatlarımız çalışıyor. Diğer siyasi partileri ne yazık ki ramazanda da, bu bayramda da göremedik. Tüm İslam aleminin, tüm milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Rabbim kesmiş olduğumuz kurbanları kabul etsin."

Kaynak: AA

