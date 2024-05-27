AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs darbesiyle milletin iradesine hançer sokuldu - Son Dakika
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AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs darbesiyle milletin iradesine hançer sokuldu

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs darbesiyle milletin iradesine hançer sokuldu

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'de ilk defa milletin iradesine, demokrasiye, milli iradeye hançerin sokulduğunu ifade etti.

27.05.2024 12:02
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AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'de ilk defa milletin iradesine, demokrasiye, milli iradeye hançerin sokulduğunu ifade etti.

Güngör, beraberindeki bir grup partiliyle, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının 1950 seçimleriyle iktidara geldiğini hatırlatan Güngör, "1960'ta ilk defa Türkiye'de milletin iradesine, demokrasiye, milli iradeye hançeri soktular. Milletin kahir ekseriyetiyle seçilen ve kalkınmayı yapan, halkı kıtlıktan kurtaran, lastik ayakkabıdan iskarpine bu milleti kavuşturan, makinalaşmayı ilk defa tarıma kazandıran Menderes ve arkadaşlarını, bu milletin seçtiği başbakanı ve iki bakanını dar ağacında sallandırdılar ve idam ettiler."

Milletin iradesini tecelli ettirdiği dönemlerde, darbeler ve muhtıralarla karşılaşıldığını anlatan Güngör, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

Cemal Güngör, şunları kaydetti:

"Millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelelerimizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Özgürlük ve irade için bütün gayretimizle biz buralardayız, Cumhurbaşkanımızın arkasındayız sonuna kadar. Bedelini de bildiğimiz için ölümüne arkasındayız. Bu vesileyle idam edilmiş merhum Başbakan Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı ve şehit edilmiş, bedel ödemiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs darbesiyle milletin iradesine hançer sokuldu - Son Dakika

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