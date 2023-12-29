AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara\'da toplu ulaşıma yapılan zamları eleştirdi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da yaklaşık 5 yılda toplu ulaşıma yapılan zamları eleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan, Ankara'nın Türkiye'de en pahalı ulaşım sıralamasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Zararda ve zamda Ankara'nın şampiyon olduğunu ileri süren Özcan, şunları kaydetti:

"Sabret Ankara, Mansur Yavaş'tan kurtulmaya 3 ay kaldı. Aynı mazot, aynı fiyatla Ankara'da bir tam bilet 15 lira, Kahramanmaraş'ta 7 lira. Sayıştay raporları gerçeği ortaya çıkardı. En pahalı ikinci ulaşım hizmetini vermesine rağmen EGO'yu da batırmış, ucuz ulaşım vaat eden Yavaş'ın dizelden dönüştürmeyi planladığı 400 otobüs de ortada yok."

Özcan, "Mansur Yavaş, vatandaşa ucuz ulaşım vaat etti, ücretsiz aktarma haklarını bile elinden aldı ama yine EGO 714 milyon 232 bin 609 lira zararda." ifadesini kullanarak, yaklaşık 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından EGO zarar ediyor bahanesiyle toplu ulaşıma yüzde 500 zam yapıldığını ileri sürdü.

AK Parti'li Özcan, Yavaş'ın göreve gelir gelmez söz verdiği vaatlerin tamamını göz ardı ettiğini kaydetti.