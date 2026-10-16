AK Parti Ardahan İl Başkanı Şenel, Kaan Koç'la yeni hizmetleri gazetecilere anlattı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hasan Şenel, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süre önce AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevine getirilen Şenel, gazetecilerle buluşmasında, partisinin kentte yürüteceği çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile kente yeni hizmetler kazandırmak istediklerini belirten Şenel, vatandaşların beklenti ve taleplerini önemsediklerini söyledi.

AK Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de aynı heyecan ve enerjiyle millete hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Şenel, "Ardahan'ın gelişmesi için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.