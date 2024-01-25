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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Mustafa Savaş ve Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Savaş, vatandaşların görüşlerini dinledi ve su ücretlerinde indirim yapacağını belirtti. Yavuz ise değişim ve çocuklara iyi bir gelecek vaadinde bulundu.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu
25.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:37
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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Savaş ve Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Program kapsamında AK Parti Söke İlçe Başkanlığını ziyaret eden Savaş, partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Savaş, daha sonra bir araya geldiği vatandaşların görüşlerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Su ücretinin yüksek olduğunu ve belediye başkanı seçildiğinde faturalara yüzde 50 indirim uygulayacağını kaydeden Savaş, 5 yıl da suya zam yapmayacağını belirtti.

Savaş, Aydın'da arıtma tesisi ve baraj yapılmadığını dile getirerek, "Aydın'da 600 bin su aboneliği var. Bu abonelerden yıllardır su parası toplanıyor. Bu toplanan paralar nereye gidiyor? Ben 25 yıl boyunca hesap kitap işiyle uğraştım. Bizim dönemimizde her bir kuruşun hesabı verilecek, hesabı da sorulacak. Her şey şeffaf olacak. Bu söylediklerimizin hiçbiri lafta kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da seçimlere az bir zaman kaldığına dikkati çekerek, değişim ve çocuklara iyi bir gelecek vaadinde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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