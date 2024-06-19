AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi. Kazada yaralanan 11 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

19.06.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın cenazesi toprağa verildi.

Selçuklu Mahallesi'nde dün, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 62 yaşındaki Karamercan'ın cenazesi, Adilcevaz Onkoloji Hastanesinden alınarak Aydınlar Beldesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Karamercan'ın cenazesi, beldedeki mezarlığa götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

Cenazeye, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün, eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun yönetimindeki 34 BFD 837 otomobil ile Mesut Bilici yönetimindeki 42 ASH 773 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Adilcevaz, Aydınlar, AK Parti, trafik, Bitlis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
12:16 İstanbul’da dondurmacıda çıkan kavgada genç 5 kişi tarafından dövüldü İstanbul'da dondurmacıda çıkan kavgada genç 5 kişi tarafından dövüldü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 13:36:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement