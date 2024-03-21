AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu - Son Dakika
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, beraberindeki partililerle birlikte Doğankavak ve Beşpınar köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi. Ayrıca İkiköprü beldesindeki esnafı da ziyaret eden Nasıroğlu, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile görüşerek köy ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21.03.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu.

Nasıroğlu, beraberindeki partililerle Doğankavak ve Beşpınar köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Program kapsamında İkiköprü beldesindeki esnafı da ziyaret eden Nasıroğlu, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile görüştü, köy ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu - Son Dakika
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