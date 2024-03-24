AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason\'da Esnafı Ziyaret Etti

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Sason'da kent meydanında vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve sorunları dinledi.

İlçede doğal gaz hizmeti verilmesi için çalışmaların başlayacağını dile getiren Nasıroğlu, "İlçemize doğal gazın verilmesi için ilk kazma haftaya vurulacak. İlk kazmayı vurmak suretiyle inşallah kısa sürede ilçemiz doğal gaza kavuşacak. Doğal gaz takdir edersiniz ki bir nimettir. Hem ekonomik olarak çok iyi hem de hava kirliliğini azaltıyor. Sason'u ve Batman'ı lafla değil, çalışarak ve üreterek büyütüp, hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.