AK Parti Beypazarı Toplantısını Gerçekleştirdi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, haftalık olağan toplantılarını yaptıklarını belirtti.
İlçe başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan Etili, toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Etili, "Parti olarak, ilçemizin, köylümüzün sıkıntılarını, il yönetimimize taşırken, sayın milletvekillerimizi de bilgilendiriyoruz." dedi.
