AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart etkinliğine katıldı

Güncel

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi.

SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.