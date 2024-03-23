AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 fabrikaya ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette yetkililerle kentin sanayisinin daha ileriye taşınması için fikir alışverişinde bulunarak çalışanlara "hayırlı işler" diledi.
Yetkililer ve çalışanlar ise ziyaretten dolayı Yaman'a teşekkür etti.
Şehrin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak projelerini oluşturduklarını, bunun için çalışmaya hazır olduklarını belirten Yaman, "Sanayimizin daha da büyümesi ve gelişmesi için gerekli her türlü desteği sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile Belediye Meclisi üyesi adayları ve partililer eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, 1. OSB'deki Fabrikalara Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapanlar ve turizmciler, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Sahillerde doluluk ve canlılık yaşanırken su sporları merkezi işletmecisi de hazırlıklarını tamamladıklarını ve güzel bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan bir doktor, İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımının devam ettiğini belirtti ve Gazze'de yaşanan zulmü anlattı. Doktorlar, Gazze için atılacak adımlarda gönüllü olmaya hazır olduklarını ifade etti ve devleti, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları Gazze için adım atmaya davet etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönemde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü. Bu başarı, üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktasında evler sular altında kaldı. Yoğun yağışlar ve eriyen karlar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde evler tamamen sular içinde kaldı. Mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor ve evlerin su altında olduğunu belirtiyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta inceleme yaparken ölü köpek bulunmadığını tespit etti. Kemalpaşa Belediyesi ise konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?