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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da Bolulularla Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da Bolulularla Buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul\'da Bolulularla Buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da yaşayan Bolulularla bir araya geldi. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul'da ikamet eden Bolu Dernekler Platformu üyeleriyle Valide Sultan Gemisi'nde buluşan Demirkol, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını vurgulayarak, Bolu'da yaşanan hizmet eksikliklerine dikkat çekti.

04.02.2024 16:53
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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da yaşayan Bolulularla bir araya geldi.

Demirkol, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul'da ikamet eden Bolu Dernekler Platformu üyeleriyle Valide Sultan Gemisi'nde buluştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen boğaz gezisinde, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, AK Parti Bolu teşkilat üyeleri, Bolu Dernekler Platformu başkanları ve üyeleri katıldı.

Demirkol, burada yaptığı konuşmada, eğitim hayatı vesilesiyle fahri Üsküdarlı olduğunu belirterek, "Gerçek belediyecilik 'AK belediyeciliktir' diyerek çıktığımız bu yolda, hem Hilmi başkanımıza hem de büyükşehirde Murat Kurum başkanımıza, tüm illerimizde ve ilçelerimizde tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Çok önemli bir yerel seçimin arifesinde tekrar buluştuk." ifadesini kullandı.

Demirkol, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığına işaret ederek, "Bolu özelinde de biliyoruz ki; bu seçim sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil. Bolu'da 5 yıl boyunca genel siyasi kavgaların tam ortasında, hizmet etmek yerine laf üreten, huzur yerine kavga tohumları eken, bir zihniyeti yaşamış olduk. 31 Mart'ta sadece bir belediye seçimine gitmediğimizi, Bolu'yu yaşayan, Bolu'da yaşayan her bir hemşehrimiz biliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da Bolulularla Buluştu - Son Dakika
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