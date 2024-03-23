AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Mahalle Ziyaretlerinde Projelerini Anlattı

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara projelerini anlattı.
Demirkol, seçim çalışmalarına yaptığı ziyaretlerle devam ediyor.
Karaçayır, Sümer ve Bahçelievler mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Demirkol, projeleriyle ilgili bilgi verdi.
Demirkol, yaptığı açıklamada, Boluluların gelecek 5 yılı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, tüm projelerini bu düşünceyle hazırladıklarını söyledi.
Boluluların hizmete olan susamışlığını sahada bizzat görerek şahit olduklarını, bu hizmeti hazırladıkları projelerle getireceklerini anlatan Demirkol, "Şehrimize huzur ve güven gelecek derken proje ve yatırım da gelecek diyoruz. Bütün çalışmamızı, seçim stratejimizi, samimiyet ve hoşgörü temelinde projeye ve huzura dayandırıyoruz. Ortaya koyduğumuz projelerin sadece Bolu'da değil ulusal gündemde olması, ne kadar doğru tespitler yaptığımızı da gösteriyor." şeklinde konuştu.
Demirkol, Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken fedakar sağlık çalışanlarıyla sağlık alanında nitelikli işler yaptıklarını ve Bolu'yu sağlık alanında 45'inci sıradan ilk 5'e çıkardıklarını kaydetti.
Hizmet verme ve proje üretmedeki bu tecrübesini Belediye Başkanlığında daha da ileriye taşıyacağını aktaran Demirkol, "Belediyecilik alanında aksayan yerleri Bolulu hemşerilerimiz de biz de gördük. Aday adayıyken de yaptığımız tespitler, ekiplerimizle mutfak çalışmalarında ortaya koymuş olduğumuz proje atılımlarıyla '101 Projeyle Türkiye Yüzyılında Bolu Hep Bir Adım Önde' dedik. Bu projelerimiz de o kadar etkili, o kadar coşkuyla karşılandı ki sahada artık bu projeler konuşulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.
"Bizim projelerimiz hayal değil, hayata geçirilecek projeler"
Demirkol, her seçim öncesi adaylar tarafından çok sayıda proje hazırlanarak vaatlerde bulunulduğuna ancak bunların çok azının hayata geçirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bizim projelerimiz hayal değil, hayata geçirilecek projeler. Mutfak çalışmalarımızda da zaten bunu baz alarak bu çalışmaları yaptık. Zaten vermiş olduğumuz sözlerin bugüne kadarki gerçekleşmeleri noktasında vatandaşımızın gönlünde ve gözünde çok önemli bir yerimiz var. Burada en önemli söylemek istediğim şey şu ki bizim ortaya koymuş olduğumuz projelerin halkın gözünde ve gönlünde çok kısa vadede yer bulmuş olması. Rakiplerin bu projeleri öğrendikten sonra hızlıca bunun üzerine açıklama yapmaya başlamaları, yapmış olduğumuz projelerin de ayağı yere sağlam basan projeler olduğunu gösteriyor. İhtiyaçlar hayal değildir. Biz söz verirsek yaparız. İnşallah bu sözümüzü tutacağız."
Proje tanıtım toplantısında 101 proje açıklamalarına rağmen belediye başkanı seçildiğinde bunların üzerine yeni projeler ekleyeceklerini vurgulayan Demirkol, "Bir sonraki dönemde seçimlere hazırlanırken söz vermiş olduğu 52 projenin 4'ünü yapan bir belediye başkanını Bolu halkı gördü ya şimdi 101 proje söz verip 150 proje yapıldığını görecekler." dedi.
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