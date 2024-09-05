AK Parti Bolu İl Başkanı Güner: Kongre Süreci Ekim Ayı İçinde Tamamlanacak

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AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, kongre sürecini 3 belde ve 9 ilçe olarak ekim ayı içinde tamamlayacaklarını bildirdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısı sonrası kongre kararı aldığını anımsattı.

Türkiye'nin 81 ili, ilçeler ve beldelerini kapsayacak kongre sürecinin Genel Merkez kongresiyle son bulacağını anlatan Güner, "8'inci olağan kongre sürecimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçen haftaki MKYK toplantısı sonrası fiilen başlamıştır. Bolu İl Teşkilatı olarak sürece dair hazırlıklarımıza bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İlk olarak 21-22 Eylül 2024'te delege seçimlerini gerçekleştireceklerini açıklayan Güner, kongre sürecini 3 belde ve 9 ilçe olarak ekim ayı içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Güner, bu süreçte Gençlik Kolları ve Kadın Kolları teşkilatlarının kongrelerini de tamamlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibari ile de Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile belirleyeceğimiz uygun tarihte, Genel Başkanımızın da katılacağı il kongremizi yapmayı hedefliyoruz. AK Parti'de kongre süreçleri yenilenme sürecidir. Yenilik, sadece kadroların yenilenmesinden ibaret değildir. Aynı zamanda teşkilat içerisindeki heyecanı da motivasyonu da tazeler. Siyasetin gayesi, millete memlekete hizmet etmekse insanın temel görevi de hayatı güzelleştirmektir."