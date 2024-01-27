AK Parti Bolu İl Başkanlığında Yerel Seçimler İle İlgili İstişare Toplantısı Yapıldı

AK Parti Bolu İl Başkanlığında yerel seçimler ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile partiden diğer temsilcilerin katılımıyla il başkanlığında toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerel seçimler öncesi bir araya gelerek istişare toplantısı düzenlendiğini aktaran Demirkol, Bolu'yu yeniden gerçek belediyecilikle buluşturmak için hep birlikte çalışmaya hazır ve kararlı olduklarını kaydetti.