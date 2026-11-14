AK Parti Bursa heyeti Küçük Sanayi esnafını dinledi, sahada 2 bin 932 görevli var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Bursa heyeti Küçük Sanayi esnafını dinledi, sahada 2 bin 932 görevli var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Bursa heyeti Küçük Sanayi esnafını dinledi, sahada 2 bin 932 görevli var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Gürkan, 17 ilçede sahada 2 bin 932 ilçe yöneticisi ve teşkilat mensubu bulunduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile beraberindekiler Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ettiler.

Gürkan, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak daha önce gerçekleştirdikleri Türkiye buluşmalarının benzerini, bu defa kentte şehir buluşmaları olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa'nın 17 ilçesinde milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri ile topyekun sahaya çıktıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Şehir buluşmalarını kendi bölgemizde, Bursa milletvekillerimizle yapıyoruz. AK Parti olarak, bu zamana kadar olduğu gibi sahadayız ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün sahada aktif görev yapan 2 bin 932 ilçe yöneticimiz ve teşkilat mensubumuz bulunuyor. Amacımız, daha önce yaptığımız gibi vatandaşlarımızı dinleyerek, onların taleplerini, önerilerini, şikayetlerini alarak raporlayıp genel merkeze bildirip vatandaşlarımızın talepleri ve şikayetleri doğrultusunda politikaların oluşturulmasına yön vermeye çalışıyoruz."

Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya tavsiyeleri ve yön göstermeleri için teşekkür etti.

Kılıç da Bursa'nın her noktasında sorunları çözen, vatandaşların beklentilerine cevap verecek adımları parlamento dahil olmak üzere attıklarını ifade etti.

Gürkan, Biba ve Kılıç ile beraberindekiler esnaf ve sanatkarların talep ve sorunlarını, odaların çalışmalarını dinlediler ve esnafla kentin ticaret hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Kaynak: AA
Yerel YönetimMilletvekiliAhmet KılıçPolitikaAK PartiEkonomiGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:23:07. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Bursa heyeti Küçük Sanayi esnafını dinledi, sahada 2 bin 932 görevli var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android