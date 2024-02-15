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AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Çaldıran Devlet Hastanesini ziyaret etti, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile hastane Başhekim Vekili Dr. Kağan Eligül'ü ziyaret etti.

Daha sonra odaları dolaşarak tedavi gören hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, dile getirilen talep ve sorunları dinledi.

İlçenin kente 100 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu minvalde hastanemizin hem hekim hem de cihaz konusunda tam teşekküllü olması gerekiyor Seçimi kazanmamız durumunda hastanemizin daha modern olması ve hizmet verimliliğinin artırılması için çalışacağız." dedi.